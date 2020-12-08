Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den depremzedelere destek

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübünün depremzedelere destek olmak için düzenlendiği temsili bilet kampanyasına 1925 bilet satın alarak destek oldu.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübünün depremzedelere destek olmak için düzenlendiği temsili bilet kampanyasına 1925 bilet satın alarak destek oldu.

Göztepe, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig 7. hafta erteleme maçında "temsili bilet" satışa çıkarmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Göztepeli İş Adamları Derneği ile iş birliği yaptığı ve "Birlikte Aşacağız" sloganıyla duyurduğu kampanyada bilet fiyatlarını İzmir'in plaka kodunu temsilen 35 TL olarak belirlemişti. Göztepe'nin başlattığı kampanyaya Kulüp Başkanı Mehmet Sepil de kayıtsız kalmadı. Sepil, 1925 adet temsili bilet satın alarak kampanyaya destek oldu.

Kampanyaya destek olmak isteyen taraftarlar, biletleri Passolig üzerinden satın alabilecek. Bilet alımında Passolig tarafından komisyon alınmayacak. Biletler, 31 Aralık Perşembe günü saat 15.00'e kadar alınabilecek. Öte yandan, Göztepe toplanan gelirin "Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına bağışlanacağını bildirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı