Göztepe, Atakan Çankaya'yı kadrosuna kattı
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Göztepe, Atakan Çankaya'yı kadrosuna kattı

Göztepe, Atakan Çankaya'yı kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, Ankaragücü'nden 23 yaşındaki ön libero Atakan Rıdvan Çankaya'yı satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiraladı.

Göztepe, Ankaragücü'nden 23 yaşındaki ön libero Atakan Rıdvan Çankaya'yı satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Ankaragücü'nden ön libero Atakan Rıdvan Çankaya'yı satın alma opsiyonuyla beraber kiraladığını duyurdu. İzmir temsilcisi, opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Göztepe, 23 yaşındaki ön liberoya "Hoş geldin" derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Futbola Altay alt yapısında başlayan ve profesyonel olan Atakan Rıdvan Çankaya, 2018-2019 sezonunun ortasında Osmanlıspor'a (Ankaraspor), 2020-2021 sezonunda ise Ankaragücü'ne transfer olmuştu. Türkiye U16, U19, U20 ve U21 formasıyla 20 kez milli olan Atakan Rıdvan Çankaya, kariyeri boyunca çıktığı 136 resmi maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi. - İZMİR

Göztepe, Atakan Çankaya'yı kadrosuna kattı
Göztepe, Atakan Çankaya'yı kadrosuna kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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