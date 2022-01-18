Göztepe, Franco Di Santo'yu kadrosuna kattı

Göztepe, 32 yaşındaki Arjantinli golcü Franco Di Santo'yu 1.5 yıllığına renklerine bağladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar kapsamında 32 yaşındaki santrfor Franco Di Santo'yu kadrosuna kattı. Arjantinli golcüyü İzmir'e getiren Göztepe, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip transferi sosyal medya hesaplarından duyururken, Arjantinli oyuncuya "Hoş geldi" diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Kariyerinde Arjantin A Milli Takımı tecrübesi de bulunan Franco; Audax Italiano, Chelsea, Blackburn, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atlético-MG ve son olarak San Lorenzo takımlarının formasını giydi. - İZMİR