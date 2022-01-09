Göztepe-Antalyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Bu galibiyet bize inanç ve güven sağlayacak." dedi.

El Maestro, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını, bu şekilde devam etmek istediklerini söyledi. Bu performansı daha önceki maçlarda da sergilediklerini kaydeden El Maestro, "Bugün en iyi performans demesem de iyi sonuç aldık. Bu galibiyet bize inanç ve güven sağlayacak. Aynı zamanda doğru oynadığımıza dair inanç ve güven sağlayacak. Rakibimiz gerek 3'lü gerekse 4'lü savunma oynarken buna cevap verebildik. Oyunun merkezinde oyunun kontrolüne sahip olduk." dedi.

El Maestro, çeşitli formasyonlarda başarılı bir görüntü çizdiklerini ve merkezde başarılı bir oyun sergilediklerini belirterek, "Dönen toplarda üstün olduk. Galibiyetin en önemli anahtarı bu." diye konuştu.

Kısa süren devre arasında detaylı çalışmalar yaptıklarını kaydeden El Maestro, "Yaşadığımız bu galibiyet bize çok güzel geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmaları

El Maestro, mevcut kadrosuna inandığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadromuz gayet yeterli, bu kadroyla da ligde kalabileceğimize inanıyorum. İyi bir şekilde çalışmak ve odaklanmak gerekiyor. Yeni katılacak arkadaşlar takımımızın gücünü artırır. Şu an için aramızda katılan oyuncular için başta başkanımız olmak üzere tüm transfer komitemize teşekkür ediyorum. Transfer döneminde yeni gelişmeler olabilir, ayrılanlar ve katılanlar olabilir. Bu hiçbirimize sürpriz olmaz."

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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