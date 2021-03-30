Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı
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Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı andaki sevinci İZMİR - Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı.

A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı andaki sevinci İZMİR - Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı.

Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı
Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı
Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı
Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı
Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı
Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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