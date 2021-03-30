Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı
Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı andaki sevinci İZMİR - Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı.
A Milli Takım'a çağrılan Alpaslan Öztürk sevinçten havalara uçtu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı andaki sevinci İZMİR - Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Alpaslan Öztürk'ün Milli Takım daveti aldığı anın görüntüsünü paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı