Gözaltına Alınan Uğur Boral, FETÖ'cü Futbolcuların İsimlerini Verdi
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Uğur Boral'ın FETÖ'den gözaltına alınınca toplantılara katılan futbolcuların isimlerini tek tek verdiği ortaya çıktı.
FETÖ/ PDY'nin futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonda daha önce gözaltına alınan eski Milli futbolculardan Ömer Çatkıç ile Zafer Biryol tutuklanırken, Bekir İrtegün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İTİRAFÇI OLDU
İtirafçı olduğu belirtilen eski futbolcularla ilgili soruşturmayı yürüten polisin, geçtiğimiz günlerde bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynayan Uğur Boral'ı gözaltına aldığı ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre 17/25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine, FETÖ'nün kapatılan kurumlarından Bank Asya'ya 950 bin lira yatırdığı belirlenen Boral'ın gözaltına alındıktan sonra itirafçı olarak ifade verdiği öğrenildi.
FUTBOLCULARIN İSİMLERİNİ VERDİ
Uğur Boral'ın ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde FETÖ/PDY ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi. Boral'ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da tek tek verdiği öğrenildi. Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürüldü. Boral'ın itirafları doğrultusunda FETÖ'nün spor yapılanmasına yönelik yeni operasyonların yapılabileceği belirtildi.
FUTBOL İMAMINA BAĞLI 3 İMAM TESPİT EDİLDİ
Bu arada FETÖ'nün futbol imamı olduğu belirtilen Ali Şenel'e bağlı Anadolu illerinde görev yapan 3 ayrı imamın daha olduğu tespit edildi. Habertürk'ün, "3 Temmuz imamı" başlığıyla sayfasına taşıdığı ve 3 Temmuz 2011 şike sürecinde etkin rol oynadığı belirtilen Ali Şenel'e bağlı imamların, kulüplerde görev aldığı, özellikle transfer sürecinde devreye girdikleri öne sürüldü.
Futbolcunun transfer olmadan önce uğrayacağı ilk durağın, takımların imamları olduğu iddialar arasında. Transferlerde etkili olan imamlara yönelik soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.
Milli Takım forması giyen Uğur Boral, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da futbol oynamıştı.
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Birgün kimin daha cok suc isledigi ortaya cikacak..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hikaye bunlar inanmıyorumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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alın alın , fetöye para veren destek sunan , devlet kadrolarında yol açan , iyi bilirim muhteremdir diyen kim varsa alın. eksik alırsanız , fetö halen içeride bir yerlerde , muhterem hocama laf edemezsiniz diyen adam da bağlantısız ise , bırakın bu futbolcuları öğretmenleri ablalarıCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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BU SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞLERİNİDE İNCELEMELERİ LAZIM. ACABA ÇANKAYA YA BU ZAMANA KADAR KAÇ İKRAMİYE ÇIKTI. UTANMASALAR HER HAFTA ÇIKARACAKLARCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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başak şehirde oynayan eski milli futbolcu da varmış kim olaki acabaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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GERİ KALMIŞ TOPLUMLARIN MAKUS SENDROMU DUR FETO GİDER METO GELİR O GİDER RETO GELİR . . .Cevap Yaz 8 3 Yayından KaldırMETO: gardaşım öyle demeyeydin eyidi :D1 Yayından Kaldır
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Fenerlu ve Beşiktaşlu haCevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
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PARANIN OLDUĞU YERDE KESİN FETOCULARDA VARDIR. BAKIN BAKALIM BİR TANE GARİBANIN YANINA UĞRARLAR MI , YOK , NEDEN , ÇÜNKÜ ONDAN PARA ÇIKMAYACAK. AYNI ZAMANDA KİMSE BANA TOPLADIKLARI PARALALA FAKİR ÇOCUKLARI OKUTUYORLARDI MASALI ANLATMASIN , KURDUKLARI ÖZEL OKULLARDA ZENGİN ÇOCUKLARINI OKUTUYORLARDI. MADEM FAKİR ÇOCUKLARI OKUTMAK İÇİN PARA TOPLUYORSUN , OKULLARINDA NEDEN ZENGİN ÇOCUĞUNU OKUTUYORSUN , ÖZEL OKULDA PARA İLE OKUTUYORSAN NEDEN MİLLETTEN FAKİR ÇOCUKLARINI OKUTACAĞIM DİYE PARA TOPLUYOSUNCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Bizim imam temiz ciktiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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FETÖŞ SENDEDE YOK YOK VARYACevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır