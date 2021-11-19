Gördüğüne inanamayınca yetkilileri aradı! Eski futbolcunun şansının döndüğü an beğeni rekoru kırıyor

Tekrarlayan diz sakatlıkları yaşadığı için futboldan erken emekli olmak zorunda kalan İngiliz futbolcu Terry Kennedy, piyangodan 1 milyon sterlinlik büyük ikramiyeyi kazandı.

"TERRY, HAZIR MISIN?"

Son olarak Harrogate Town takımında da oynayan Terry, tekrarlayan diz sakatlığı nedeniyle üç yıl önce futbolu bırakmak zorunda kalmıştı. Yeşil sahalara veda eden futbolcunun hayattaki şansı bir hayli açıldı. 1 milyon sterlin kazandığına inanamayan futbolcu hemen yetkililere ulaştı. Telefonda görüştüğü kadının, "Terry, hazır mısın?" sorusuna "Hayır, öyle olduğumu sanmıyorum" diyen İngiliz futbolcu, büyük ikramiyeyi kazandığının teyit edilmesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı.

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