Gördes'te 30 kilometrelik yol çalışması
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Gördes'te 30 kilometrelik yol çalışması

Gördes'te 30 kilometrelik yol çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde Bayat-Balıklı-Boyalı-Yeniköy-Çağlayan-Karayakup-Tepeköy mahallelerini birbirine bağlayan yaklaşık 30 kilometrelik grup yolunda temel serme çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde Bayat-Balıklı-Boyalı-Yeniköy-Çağlayan-Karayakup-Tepeköy mahallelerini birbirine bağlayan yaklaşık 30 kilometrelik grup yolunda temel serme çalışmalarına başladı.

2021 yılı asfalt sezonu kapsamında il genelinde adeta seferberlik başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde 30 kilometrelik güzergahta temel serme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Bayat-Balıklı-Boyalı-Yeniköy-Çağlayan-Karayakup-Tepeköy hattında iş makineleri ile yolların kalitesini arttırmak için yoğun bir program uyguluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP Gördes İlçe Başkanı Abdürrazik Yonat, Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün ile birlikte hat üzerinde yapılan temel serme çalışmalarını inceledi. İncelemeler sırasında Büyükşehir heyetine muhtarlar da eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yapılan hizmetler hakkında muhtarları bilgilendirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde sezonda 1200 kilometre yol yapma hedeflerinin olduğunu belirten Öztozlu, "Kırsala desteğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz il genelinde yol yapımı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gördes ilçemizde de temel serme, satih kaplama ve beton yol çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yaptığımız yolların kazasız belasız kullanılmasını temenni ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Gördes ilçesinin yol ağını iyileştirmek için yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden Bayat Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uğur, Çiğiller Mahalle Muhtarı Coşkun Ertaş, Balıklı Mahalle Muhtarı Nuri Urhan ve Tüpüler Mahalle Muhtarı Yasin Kurt, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler. - MANİSA

Gördes'te 30 kilometrelik yol çalışması
Gördes'te 30 kilometrelik yol çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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