Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Google, Google Play Müzik'i kapatmaya hazırlanıyor. Google'ın açıklamasına göre müzik servisi Google Play Müzik, eylül ayıyla birlikte bölge bölge kapatılmaya başlanacak. Google Play Müzik kullanıcıları ise içerikleri eylül ayına kadar YouTube Music'e aktarmak zorunda.

Arama motoru devi ABD'li Google, bir uygulamanın daha fişini çekiyor. Buna göre, Google Play Müzik eylül ayı itibarıyla kapatılacak.

Google Play Müzik, Android kullanıcılarının faydalandığı bir uygulama, bir Google hizmetiydi. Android cihazlarına bir ses dosyası atan kullanıcılar, bu uygulama sayesinde dosyalarını oynatabiliyor hatta çalma listesi bile oluşturabiliyordu. Bir nevi Spotify'ın yerel uygulaması gibi çalışan Google Play Müzik, Google'ın açıklamasına göre artık Google mezarlığını boylamak üzere.

GOOGLE PLAY MÜZİK'İN FİŞİ ÇEKİLİYOR

Google, Google Play Müzik için yaptığı açıklama ile hizmetin Eylül ayı itibariyle kapatılmaya başlanacağını duyurdu. Google'ın açıklamasına göre Google Play Müzik bir anda kapatılmayacak. Bunun yerine bölge bölge Google Play Müzik'in erişimi kesilecek. Örneğin; eylül ayından itibaren Yeni Zelanda ve Güney Afrika'da Google Play Müzik kapatılacak. Ekim ayında ise hiçbir ülkede Google Play Müzik kullanılamayacak. Ancak Google bu noktada kullanıcılara bazı inisiyatifler sunacak.

ARALIK AYINA KADAR VAKİT VAR

Ekim ayına kadar Google Play Müzik'i kapatacak olan Google, aralık ayına kadar ise kullanıcılara yerel dosyalarını taşımalarına imkan tanıyacak. Yani bir Google Play Müzik kullanıcısı, Ekim ayında hizmete erişim sağlayamasa bile Aralık ayına kadar medya aktarımlarını gerçekleştirebilecek. 2020 yılında ise YouTube Music, Google Play Müzik'in yerini alacak.

GOOGLE PLAY MÜZİK İÇİN BİLDİRİMLER YOLDA

Google kullanıcıların dosyalarını aktarmasına ve YouTube Music'e geçmelerine dair bol bol bildirim göndereceğini açıklamasında açık açık dile getiriyor. Bu da yakın bir zamanda Google tarafından bildirim bombardımanına tutulacağınız anlamına geliyor. YouTube Music'e geçerek ve Google Play Music kütüphanenizi YouTube Music'e aktararak hem bildirimlerden kurtulmanız hem de içinizi rahatlatmanız mümkün.