Google'dan skandal hareket: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
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Google'dan skandal hareket: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler

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Google'dan, Antalya Havalimanı ile ilgili skandal bir hamle geldi. Arama motoru devi, uçuş trafiğine göre Avrupa'da 13. olan Antalya Havalimanı'nı kalıcı olarak kapalı gösterdi. Turizmciler bu yanlış bilgiye tatilcilerin tercihini değiştirmesine sebep olabileceği için tepki gösterdi.

Tüm dünyayı bir buçuk yıldır etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle durma noktasına gelen turizm ve seyahat sektöründe aşılama ile vaka sayılarındaki düşüşle yeniden hareket başladı. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) elde edilen verileri paylaşarak uçuş ağının yüzde 8 oranında arttığını vurguladı. İnternet sitesinde sunulan verilere göre ülke sıralamasında Türkiye, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya'nın ardından 5. sırada yer aldı. Havalimanları sıralamasında ise dün gerçekleştirilen 635 uçuşla İstanbul Havalimanı, Avrupa'da liderliğini sürdürdü. Listede Sabiha Gökçen Havalimanı 491 seferle 6'ncı, Antalya Havalimanı ise 303 uçuşla 13'üncü sırada yer aldı.

GOOGLE'DAN "KALICI OLARAK KAPATILDI" UYARISI

Turizm hareketliliğin başladığı ve kısıtlı da olsa uçuşlara izin verildiği bu süreçte internet arama motorlarından en çok tatil yerleri ve ulaşımı konusunda aramalar yapılıyor. Ancak tatilciler arama motoru Google'da Antalya Havalimanı araması yapınca "Kalıcı olarak kapatıldı" uyarısı ile karşılaşıyor.

Google'dan skandal hareket: Antalya Havalimanı'nı 'kalıcı olarak kapalı' gösterdiler

TURİZMCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Açık olan ve seferlerin aralıksız devam ettiği Antalya Havalimanı için Google'daki bu yanlış bilgi, tatilcilerin tercihini değiştirmesine sebep olabileceği için turizmciler tarafından tepki ile karşılandı. Turizmciler, havalimanının hizmet vermeye devam ettiğini vurgulayarak, Google'ın hatasını düzeltmesi için temasa geçti. (Sabah)

Google'dan skandal hareket: Antalya Havalimanı'nı 'kalıcı olarak kapalı' gösterdiler
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