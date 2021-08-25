Gönen'de yetiştirilen muz dünyaya ihraç edilecek
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Gönen'de yetiştirilen muz dünyaya ihraç edilecek

Gönen'de yetiştirilen muz dünyaya ihraç edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bir şirket tarafından Gönen'de 400 dekar alanda jeotermal kaynaklı seralarda üretimi planlanan muz yetiştiriciliği için çalışmalar son hızıyla devam ediyor.

Bir şirket tarafından Gönen'de 400 dekar alanda jeotermal kaynaklı seralarda üretimi planlanan muz yetiştiriciliği için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Gönen'de Jeotermal kaynaklı seralarda yetiştirilmesi planlanan muz yetiştiriciliği için eğitim çalışmaları başladı.

Gönen Ticaret Borsasında düzenlenen muz yetiştiriciliği eğitim toplantısında Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli konu uzmanları Mehmet Özdemir, Dilek Güven ve Selda Çalışkan'ın sunumlarıyla bölgede muz yetiştiriciliği hakkında bilgiler verildi.

Balıkesir İl Tarım Erkan Alkan başta olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Vekili Erol Ziyadoğlu, Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Emiral, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve üreticilerin katıldığı toplantıda bölgenin üretim desenin değişeceği örtü altı muz yetiştiriciliğinin önemi vurgulandı.

İl Müdürü Erkan Alkan bölgenin kalkınması için bu tür projelerin önemini vurgulayarak Gönen'in muz yetiştiriciliğine uygun toprak yapısına ve enerji kaynaklarına sahip olmasının, jeotermal kaynaklı sera üretimine geçiş yaparak bölge ekonomisine katma değer sağlama yolunda çok değerli olduğunu dile getirdi.

Jeotermal kaynaklı seralarda bitkisel üretimi artırarak ürün desenine alternatif ürünler eklenerek birim alanda verimi arttırmak gerektiğini dile getiren İl Müdürü Alkan, Türkiye'nin gıda deposu olma yolunda jeotermal kaynaklı sera alanlarının arttırılarak buralardan elde edilecek kaliteli ürünlerin işlenmesi yanında paketleme ve markalaşma gibi konuların önemini vurguladı.

Gönen Ticaret Borsasında düzenlenen eğitim toplantısı bir şirket tarafından kurulum süreci devam eden jeotermal kaynaklı teknolojik sera alanlarında ki teknik inceleme ile son buldu. - BALIKESİR

Gönen'de yetiştirilen muz dünyaya ihraç edilecek
Gönen'de yetiştirilen muz dünyaya ihraç edilecek
Gönen'de yetiştirilen muz dünyaya ihraç edilecek
Gönen'de yetiştirilen muz dünyaya ihraç edilecek
Gönen'de yetiştirilen muz dünyaya ihraç edilecek
Gönen'de yetiştirilen muz dünyaya ihraç edilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gönen'de yetiştirilen muz dünyaya ihraç edilecek - Haberler Ekonomi
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