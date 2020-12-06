Golf Mad Pro-am Golf Turnuvası sona erdi
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Golf Mad Pro-am Golf Turnuvası sona erdi

06.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:34
Golf Mad Pro-am Golf Turnuvası sona erdi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 20 ülkeden 200 golfçünün katılımıyla düzenlenen Golf Mad Pro-am Golf Turnuvası'nın birincisisi, Avusturyalı Jurgen Maurer oldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 20 ülkeden 200 golfçünün katılımıyla düzenlenen Golf Mad Pro-am Golf Turnuvası'nın birincisisi, Avusturyalı Jurgen Maurer oldu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya ile National Golf Club sahalarında bu yıl 20'ncisi düzenlenen Golf Mad Pro-am Golf Turnuvası, 20 ülkeden 200 golfçünün katılımıyla yapıldı. Toplam 75 bin Euro ödülün dağıtıldığı ve 4 gün süren turnuvada profesyonellerden Avusturyalı Jurgen Maurer birinci oldu. Maurer 5 bin Euro ödülün de sahibi oldu. Turnuvada ikinciliği Bülent Karataş elde etti. Turnuvada dereceye girenlere Regnum Carya Otel'de 1 hafta tatil verildi. Takım birinciliğini Jakub Ufnal'ın takımı, ikinciliğini de Aytekin Akyürek'in takımı elde etti.Turnuva sonunda Regnum Carya Otel'de düzenlenen gala gecesinde dereceye girenlere ödülleri, Golf Mad Direktörü ve National Golf Club Genel Müdürü Bekir Kara, Otel Müdürü Tolga Yılmaz ve turizmci Ramazan Üçdan tarafından verildi.


Golf Mad Pro-am Golf Turnuvası sona erdi
Golf Mad Pro-am Golf Turnuvası sona erdi
Golf Mad Pro-am Golf Turnuvası sona erdi
Golf Mad Pro-am Golf Turnuvası sona erdi
Golf Mad Pro-am Golf Turnuvası sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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