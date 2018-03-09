Goldman Sachs'in Üst Yöneticisi Blankfein Görevinden Ayrılacak" İddiası

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs'in Üst Yöneticisi Lloyd Blankfein'in görevinden ayrılmayı planladığı iddia edildi.



Wall Street Journal'ın haberinde, Blankfein'in, 2006'dan bu yana liderlik ettiği şirkete bu yılın sonunda ya da 2019'un başında veda edebileceği belirtildi.



Blankfein'in yerine şirketin eş başkanlarından Harvey Schwartz veya David Solomon'un gelebileceği, Goldman Sachs'in 150. yılını kutlayacağı 2019'da yeni üst yöneticisi tarafından yönetileceği öne sürüldü.



Şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri, Blankfein'in görevinden ayrılacağı yönündeki haberle önce hafif değer kaybetti, ardından yüzde 1,4 değer kazandı.