Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz'a Isparta'da coşkulu karşılama
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Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz'a Isparta'da coşkulu karşılama

İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün - Haberler | Spor

- Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz'a Isparta'da coşkulu karşılama Milli sporcu evine konvoy eşliğinde götürüldü 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı'nın sporcusu Reyhan Yılmaz, memleketi Isparta'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

- Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz'a Isparta'da coşkulu karşılama

Milli sporcu evine konvoy eşliğinde götürüldü

ISPARTA - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı'nın sporcusu Reyhan Yılmaz, memleketi Isparta'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Golbol Kadın Milli Takımı, final karşılamasında ABD'yi 9-2 yenerek, üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu. Şampiyonluğun ardından altın madalya alan milli sporcular yurda döndü. Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz, dün akşam memleketi Isparta'ya geldi. Üniversite kavşağında Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek ve Isparta Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, ailesi, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılanan Yılmaz'a, üstü açık otobüsle konvoy eşliğinde şehir turu attırıldı. Daha sonra milli sporcu Yılmaz ailesiyle birlikte Batıkent Mahallesi'ndeki evine kadar götürüldü. Yılmaz'ı mahallesinde de vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz'a Isparta'da coşkulu karşılama
Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz'a Isparta'da coşkulu karşılama
Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz'a Isparta'da coşkulu karşılama
Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz'a Isparta'da coşkulu karşılama
Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz'a Isparta'da coşkulu karşılama
Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz'a Isparta'da coşkulu karşılama
Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz'a Isparta'da coşkulu karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün

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Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz'a Isparta'da coşkulu karşılama - Haberler Spor
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