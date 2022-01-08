Gol makinesinden piyango vurdu! Acun Ilıcalı yakın takibe aldı

Zorya'ya kiralık gönderilen Allahyar Sayyadmanesh geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerinden geçmişti. Formda hali teknik heyetin beğenisini kazanan İranlı forvet için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City devreye girdi. Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, 5.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

FENERBAHÇE TOK SATICI

Genç oyuncunun Avrupa'nın takibinde olduğunu bilen sarı-lacivertliler, bu transferde tok satıcıyı oynayacak. Acun Ilıcalı'nın çok beğendiği 20 yaşındaki forvet için istenen teklif gelmezse sözleşme uzatılacak.

BİRÇOK TAKIM TAKİPTE

Anderlecht, Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in de takipte olduğu Allahyar, bu sezon 16 lig maçında 7 gol attı, 4 asist üretti. Avrupa'daki 6 maçta 2 gol kaydetti.

750 BİN EURO'YA GELDİ

2024'e kadar sözleşmesi bulunan İranlı forvetin, Transfermarkt piyasa değeri ise 3 milyon euro. Fenerbahçe, 2019'da İran ekibi İstiklal'den 750 bin euro karşılığında transfer etmişti.

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