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Gökhan İnler'in "OkumayISEV" projesi evlere girdi

Ünlü futbolcudan çocuklara ve gençlere mesaj: Evde kal, kitapla kalUğur DEMİRKIRDI / - Gökhan İnler tüm çocukların kitap okuyabilmesi için kurucusu olduğu ISEV Vakfı'ndan "OkumayISEV" adlı bir sosyal proje başlattı.

03.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:27
Gökhan İnler'in

Ünlü futbolcudan çocuklara ve gençlere mesaj: Evde kal, kitapla kal

Uğur DEMİRKIRDI/ - Gökhan İnler tüm çocukların kitap okuyabilmesi için kurucusu olduğu ISEV Vakfı'ndan "OkumayISEV" adlı bir sosyal proje başlattı. 

Projenin önemi evde kaldığımız şu günlerde "Dijital Kütüphane" ve çocukların evden bir tıkla istedikleri kitapları okuyabilecek olması... Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu İnler, isev.org.tr adresini ziyaret edip; isev.org.tr/e-kutuphane'ye giren çocukların; Jules Verne'nin "80 Günde Devrialem", Jack London'ın "Beyaz Diş", Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" gibi Türk ve dünya klasiklerine ulaşmasını sağlıyor.

Köy okulları başta olmak üzere birçok okula 1000 tane kitaptan oluşan kütüphaneler yaptıran Gökhan İnler, Tekirdağ'da babası Ahmet İnler adına ve Küçükçekmece'de Beşiktaş'ın efsane ismi Hakkı Yeten adına da kütüphane yaptırdı. Şu ana kadar Bursa, Trabzon, Ağrı, Safranbolu, Balıkesir, Giresun, Siirt, Adana, Zonguldak ve İstanbul okullarında açılan kütüphanelerde 7-18 yaş aralığında tüm çocuklar ve gençler için Türk ve dünya yazarlarının kitapları bulunmakta. Bununla da yetinmeyen tecrübeli ve başarılı futbolcu Gökhan İnler, dijital kütüphane ile evlere de girerek büyük takdir topladı.GÖKHAN İNLER: EVDE KALIN, KİTAPLA KALINGökhan İnler, "Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Hepimiz ülkemize faydalı olmak için el birliği ile çalışmalıyız. Çocuklarımızın, gençlerimizin kendilerini geliştirmesi ve sadece Türkiye'de değil tüm dünyada başarılı olması için kitap okumaları çok önemli. Biz de ISEV olarak çocuklarımızın eğitimine, gelişimine bu sosyal proje ile katkıda bulunmak istedik. Projeye destek veren futbol ve iş dünyasının isimleri arasında Josa Sosa, Atiba, Aziz Behic, Mert Günok, Martin Skrtel Ekuban, Uğurcan Çakır ve Giovanni Calledda ile birçok arkadaşım da bulunmakta. Onlar da çocukların bol bol kitap okuması gerektiğine dikkat çektiler, bu projede bana destek verdiler. Tüm çocuklarımıza, geleceğin kahramanlarına seslenmek istiyorum, bol bol kitap okuyun. Evde kaldığımız bu günleri birlikte atlatacağız. Yarının sağlıklı çocukları ve bilgili çocukları olabilmek için 'OkumayISEV'in, evde kalın, kitapla kalın" şeklinde konuştu 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gökhan İnler'in açıklamaları


Kaynak: DHA

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