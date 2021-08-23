Canlı yayında tarihi buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra öğrendiği öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum
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Canlı yayında tarihi buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra öğrendiği öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum

Canlı yayında tarihi buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra öğrendiği öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Gökhan Gönül, ortaya çıkan öz kardeşi Can Gönül'ün katıldığı programa bağlandı. Gökhan kardeşine duygusal şekilde seslendi. Tecrübeli futbolcu, "Ben de belli bir yaşa kadar Can gibi annesiz büyüdüm. Zaman kaybetmemek adına annesinin babasının yanına gelsin. Dertleşeceği çok şey vardır. Ben onunla yüz yüze konuşmak isterim" dedi.

Show TV ekranlarında tarihi buluşma yaşandı. Yıllarını yetimhanede geçiren Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül, Didem Arslan Yılmaz'ın programı Vazgeçme'ye katıldı. Gökhan Gönül de yayına bağlanıp kardeşine seslendi.

İşte Gökhan'ın kardeşine mesajı:

"İNKAR ETMİYORUM, KARDEŞİM"

"Can bizim kardeşimiz. İnkar etmiyorum. Ben de bunu 3-4 gün önce öğrendik. 3 kardeştik 4 kardeş olduk. Annem babam sana kavuşacağı anı bekliyor. Bir an önce aramıza gelmesini istiyoruz.

"GEL OĞLUM YANIMA"

Can'ı çok iyi anlıyorum. Geçmişe ve geleceğe dair her şey bir araya gelerek konuşulur. Can'ın da en çok istediği şey bu değil mi? Çık oğlum, gel hemen. Can benim kardeşim.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Canlı yayında tarihi buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra öğrendiği öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum - Haberler Spor
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