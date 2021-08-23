Canlı yayında tarihi buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra öğrendiği öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum

Gökhan Gönül, ortaya çıkan öz kardeşi Can Gönül'ün katıldığı programa bağlandı. Gökhan kardeşine duygusal şekilde seslendi. Tecrübeli futbolcu, "Ben de belli bir yaşa kadar Can gibi annesiz büyüdüm. Zaman kaybetmemek adına annesinin babasının yanına gelsin. Dertleşeceği çok şey vardır. Ben onunla yüz yüze konuşmak isterim" dedi.