Gökhan Gönül: Hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Bu yayına bağlandığı için çok heyecanlandığını dile getiren Gökhan Gönül, "Ailesinden bir süre uzak kalmış, sonunda yuvasına geri dönen biri olarak bugün hislerimi kelimelerle ifade etmek inanın bana çok zor. Belki kariyerim boyunca birçok röportaj verdim, birçok canlı yayına bağlandım. Hiç bu kadar heyecanlandığımı, bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. O yüzden çok fazla da hatta da kalmak istemiyorum. Çünkü imza töreninde de Allah izin verirse birçok şey konuşmak isterim. Burada kısa bir şey söylemek istiyorum. Tekrar bana bu formayı giymeyi nasip eden Allah'a, vesile olan başkanım Ali Koç ve yönetim kuruluna, Emre Belözoğlu'na ve Fenerbahçeli herkese teşekkür ediyorum. Çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum şu an. İnşallah imza töreninde birçok şeyi konuşuruz. Birçok şeyi paylaşırız" dedi.

"AYNI GÖKHAN'I TEKRAR İZLETECEĞİMDEN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Jübilesini Fenerbahçe'de yapmak istediğini belirten Gönül, "Ben Gökhan Gönül olduğum yerde, kanımı akıttığım forma için ter dökmek, bu camiaya hak ettiği mutluluğu yaşatmak için geri döndüm. Adım sosyal medyada dolaşırken birçok insan 'jübilesini yapmaya geliyor' diyor. Ben başkanımıza da bunu söyledim. İnşallah futbolu bırakmaya karar verdiğim gün jübilemi burada yaparım. Ama benim gelişimin amacı jübile yapmak değil. Kazanılacak şampiyonluklara katkı vermek için geliyorum. İnşallah bunu da yapacağım. 9 sene boyunca burada top oynadım ve A'dan Z'ye bütün taraftarımız sahada bu forma için neler yapabileceğimi çok iyi biliyor. Yine aynı Gökhan'ı tekrar izleteceğimden kimsenin şüphesi olmasın" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA