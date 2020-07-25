Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı Beşiktaş'la maaş konusunda anlaşamayan tecrübeli sağ bek, 800 bin Euro ücret ve bonuslar karşılığında eski takımı Fenerbahçe'ye "Evet" dedi.

Gökhan Gönül, 4 yıldır formasını giydiği Beşiktaş'tan ayrılıp, eski takımı Fenerbahçe'ye dönüyor.

Sözleşmesi G.Birliği maçıyla sona erecek olan 35 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlılarla yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamadı. Yönetim, ilk etapta Gönül'e 500 bin Euro önerdi. Pazarlıkların devamında rakam 750 bin Euro'ya çıktı.

SÖZLEŞME 1+1 YILLIK OLACAK

Ancak bu bedeli kabul etmeyen Gökhan, menajeri vasıtasıyla F.Bahçe ile temasa geçti. 800 bin Euro garanti ücret ve performansa dayalı bonus karşılığında el sıkışıldığı, mukavelenin 1+1 yıllık olacağı öğrenildi.

(Sabah)