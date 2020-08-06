Gökhan Gönül, Beşiktaş'a veda etti İsmi Fenerbahçe ile geçen Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Beşiktaş'a veda etti.

İsmi Fenerbahçe ile geçen Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Beşiktaş'a veda etti.

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Gökhan Gönül, Beşiktaş'a veda etti. Gönül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kulübe teşekkür ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum" demiştim.

Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar sözümü tuttuğuma inanıyorum.

Beşiktaş Kulübü'nde birlikte çalıştığım başkanlarıma hocalarıma yöneticilerime takım arkadaşlarıma teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum.

Beşiktaş camiası bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA