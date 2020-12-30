GMG Kastamonuspor-Pazarspor: 0-1
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GMG Kastamonuspor-Pazarspor: 0-1

30.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:42
GMG Kastamonuspor-Pazarspor: 0-1

STAT: Gazi HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Mustafa Kırbaş (xx) GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (x), Recep (x) (Dk. 87 Kerem x), Oğuzhan (x), Metin Can (xx), Harun (xx) (Dk. 87 Sefa x), Ömer (x) (Dk.

STAT: Gazi 

HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Mustafa Kırbaş (xx)  GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (x), Recep (x) (Dk. 87 Kerem x), Oğuzhan (x), Metin Can (xx), Harun (xx) (Dk. 87 Sefa x), Ömer (x) (Dk. 54 Eren x), Mert (xx), Faruk (x), Hakkı Can (x), Özgür (x),Hakan (x)  PAZARSPOR: Mete (xx), Eray (xx), Şahinali (xxx), Savaş (xxx) (Dk. 69 Ali Osman x),Onur (xx), Mustafa (xx), Emre (xx), Aykut (xx), Ömercan (xx), Taha (xx), Eren (xx) (Dk. 61 Hakan x), (Dk. 74 Muhammet x)GOLLER: Dk. 16 Savaş (Pazarspor) SARI KARTLAR: Hakkı Can,Recep (GMG Kastamonuspor), Eray (Pazarspor) KIRMIZI KARTLAR: Dk. 61 Hakkı Can (GMG Kastamonuspor) Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Pazarspor'a 1-0 mağlup oldu. 16'ncı dakikada Savaş'ın ceza sahası içerisine girerek, sert ve düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu:  0-1.Karşılaşma misafir takımın 0-1 üstünlüğü ile sona erdi. 

- Kastamonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan YILMAZ

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