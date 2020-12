GMG Kastamonuspor-Pazarspor: 0-1

HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Mustafa Kırbaş (xx) GMG KASTAMONUSPOR: Atakan (x), Recep (x) (Dk. 87 Kerem x), Oğuzhan (x), Metin Can (xx), Harun (xx) (Dk. 87 Sefa x), Ömer (x) (Dk. 54 Eren x), Mert (xx), Faruk (x), Hakkı Can (x), Özgür (x),Hakan (x) PAZARSPOR: Mete (xx), Eray (xx), Şahinali (xxx), Savaş (xxx) (Dk. 69 Ali Osman x),Onur (xx), Mustafa (xx), Emre (xx), Aykut (xx), Ömercan (xx), Taha (xx), Eren (xx) (Dk. 61 Hakan x), (Dk. 74 Muhammet x)GOLLER: Dk. 16 Savaş (Pazarspor) SARI KARTLAR: Hakkı Can,Recep (GMG Kastamonuspor), Eray (Pazarspor) KIRMIZI KARTLAR: Dk. 61 Hakkı Can (GMG Kastamonuspor) Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Pazarspor'a 1-0 mağlup oldu. 16'ncı dakikada Savaş'ın ceza sahası içerisine girerek, sert ve düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.Karşılaşma misafir takımın 0-1 üstünlüğü ile sona erdi.- Kastamonu

