GMG Kastamonuspor - Eyüpspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 2. Lig GMG Kastamonuspor - Eyüpspor maçı ne zamana ertelendi?
Mislicom 2. Lig'de 14. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan GMG Kastamonuspor - Eyüpspor maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Koronavirüsten dolayı mı erteleme kararı alındı? Tüm detaylar haberimizde.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği GMG Kastamonuspor - Eyüpspor maçı normalde bugün oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Peki Kocaelispor GMG Kastamonuspor - Eyüpspor maçı niye ertelendi? Son durum nedir? Ne zaman başlayacak?
GMG KASTAMONUSPOR - EYÜPSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?
Normalde 9 Aralık Çarşamba saat 13:00 'da oynanması planlanan GMG Kastamonuspor - Eyüpspor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.
GMG KASTAMONUSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?
Bazı futbolcuların Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından TFF tarafından GMG Kastamonuspor - Eyüpspor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.
GMG KASTAMONUSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Maç normalde 9 Aralık Çarşamba saat 13:00 'da oynanacaktı. Fakat Covid-19 vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın erteleneceği tarih henüz açıklanmadı.