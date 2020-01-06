Haberler » Ekonomi » Global Yatırım Holding, iki yılda 1,5 milyar liralık yatırım yapacak - Ekonomi

Global Yatırım Holding, iki yılda 1,5 milyar liralık yatırım yapacak

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, kruvaziyer liman işletmeciliği, temiz ve yenilenebilir enerji ile varlık yönetimi alanındaki yatırımlarına 2020'de odaklanmaya devam edeceklerini belirtti.

06.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:37
Global Yatırım Holding, iki yılda 1,5 milyar liralık yatırım yapacak

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı , kruvaziyer liman işletmeciliği, temiz ve yenilenebilir enerji ile varlık yönetimi alanındaki yatırımlarına 2020'de odaklanmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler