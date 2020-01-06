Global Yatırım Holding, iki yılda 1,5 milyar liralık yatırım yapacak
Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, kruvaziyer liman işletmeciliği, temiz ve yenilenebilir enerji ile varlık yönetimi alanındaki yatırımlarına 2020'de odaklanmaya devam edeceklerini belirtti.
06.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:37
Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, kruvaziyer liman işletmeciliği, temiz ve yenilenebilir enerji ile varlık yönetimi alanındaki yatırımlarına 2020'de odaklanmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: Dunya.com