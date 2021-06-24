Global Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi
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Global Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi

Global Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Global Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edilmesine karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Global Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edilmesine karar verdi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, Global Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.

Söz konusu iptal kararı, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri kanunu uyarınca alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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