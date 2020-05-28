Dedesinin emanet ettiği gizemli taşı bankada saklıyor
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Dedesinin emanet ettiği gizemli taşı bankada saklıyor

Ordulu bir vatandaş, 40 yıl önce dedesinden emanet aldığı gizemli bir taşı bankada kiraladığı kasada saklıyor.

Dedesinin emanet ettiği gizemli taşı bankada saklıyor
28.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:26

Ordu'da bir vatandaş, 40 yıl önce dedesinin kendisine çok kıymetli diye hediye ettiği yumurta büyüklüğündeki bir taşı, bir bankanın kiralık kasasında saklıyor.

ARKEOLOGLARA BİLE GÖSTERMEDİ

Ordu'nun Ulubey ilçesinde yaşayan Ş.B. adlı vatandaşın iddiasına göre dedesi yaklaşık 40 yıl önce bir taş emanet etti. Ş.B, arkeologlara da göstermediği yumurta büyüklüğündeki gizemli taşı bir bankanın kiralık kasasında muhafaza ediyor. Taşın tarihçesini kesin olarak bilmediğini ve 40 yıl önce dedesinden emanet aldığını belirten Ş.B., "Taşın bu dünyaya ait olmadığını düşünüyorum. Kimseye göstermedim, çünkü itimadım olmadığı için göstermeyi de düşünmüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bunu direkt teslim etmek istiyorum" dedi.

Dedesinin emanet ettiği gizemli taşı bankada saklıyor

200 BİN DOLARLIK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

"Sosyal medyada bazı araştırmalar yaptım, benimle diyaloğa girmek isteyenler oldu. Rakamları hiçbir zaman dikkate almıyorum" diyen Ş.B., "Çünkü ben bunu devlete teslim etmek istiyorum. Bu taş için aklımda bir rakam var. Daha önceden bu taşı paylaşınca 200 bin dolar gibi bir teklif geldi. Teklif sosyal medya üzerinden geldi, teklifi veren kişi ile pek diyaloğa girmedim. Ben bu taşı bir bankanın kasasında saklıyorum. Ramazan ayının ortalarında kasaya bıraktım. Çünkü çok değerli olduğuna kanaat getirdim ve sakladım" diye konuştu.

Dedesinin emanet ettiği gizemli taşı bankada saklıyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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