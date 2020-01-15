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Gizem Özbayraç Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri

Roche İlaç Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü'nün başına Gizem Özbayraç getirildi.

15.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:07
Gizem Özbayraç Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri

Roche İlaç İş ve Çeviklik Bölümü'nün başına Gizem Özbayraç getirildi.

Roche Türkiye İş ve Çeviklik Bölümü Lideri Gizem Özbayraç, çalışma hayatına 'ta Finansal Pazarlar Analisti olarak başladı. Ardından 7 yıl boyunca IBM'de Strateji & Analiz konularında yönetim danışmanlığı yapan Özbayraç, HSBC Bankası'nda 2 yıl süreyle yönetimi görevlerini yürüttü.

Allianz Sigorta'da 2016 yılında çalışmaya başlayan Özbayraç, 2018'den beri şirketin Çevik Dönüşüm Direktörlüğü görevini sürdürüyordu. Gizem Özbayraç yeni görevinde, Roche İlaç'ın daha fazla hastaya daha iyi ve hızlı çözümler üretebilmesi için yenilikçi ve çevik işleyişi benimsemesinde önemli rol oynayacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat bölümü mezun olan Gizem Özbayraç, University of Birmingham'da ise Bankacılık ve Finans yüksek lisansını tamamladı. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA
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