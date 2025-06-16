Gizem Örge kimdir? Gizem Örge kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

Gizem Örge kimdir? Gizem Örge kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
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2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. A Milli takımımızdaki oyuncularımız ilgi odağı oldu. Peki, Gizem Örge kimdir? Gizem Örge kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Gizem Örge kimdir? Gizem Örge kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?

GİZEM ÖRGE KİMDİR?

26 Nisan 1993 Ankara doğumlu olan Gizem Örge, voleybola Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladı. 2008 yılına kadar da bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2. Lig'e yükselmesinde yer alan kadroda yer aldı. 2012-2013 sezonunda Nilüfer Belediyespor'a transfer oldu. 2013'te Vakıfbank'a transfer olan başarılı libero, 2021 yılına kadar bulunduğu 8 sezonda birçok başarılara imza attı.

GİZEM ÖRGE'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR:

2006 – 2009 Ankara Eczacı Voleybol Kulübü

2009 – 2013 Nilüfer Belediyespor

2013 – 2021 VakıfBank SK

2021 - … Fenerbahçe Medicana

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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