Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
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Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak

01.10.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:35

Türkiye'de de faaliyet gösteren İsveçli giyim şirketi H&M, koronavirüs krizinde online alışverişe talebin artması nedeniyle yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı.

Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi olan H&M, üçüncü çeyrek karında beklediklerinden daha küçük bir düşüş yaşadıklarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada koronavirüs krizinin çevirim içi alışverişe olan talebi arttırması nedeniyle gelecek yıl yüzlerce mağazanın kapatılmasının planlandığı söylendi.

H&M, online alışveriş rekabetine daha çok uyum sağlamaya başladığından son birkaç yıldır bazı mağazalarını zaten kapatıyordu. Perakende şirketi bu yılın başlarında net mağaza sayısının 2020'ye oranla daha az olacağını belirtti. Şirket ayrıca, satışların eylül ayında virüsün etkisiyle iyileşmeye devam ettiğini söyledi.

"EN KÖTÜ DÖNEM GERİDE KALDI"

Açıklamada bulunan şirket yetkilisi Helena Helmersson, "Zorluklar sona ermemiş olsa da, en kötü dönemin geride kaldığına inanıyoruz ve krizden daha güçlü çıkacağımızı düşünüyoruz" dedi.

2 MİLYAR KRON KAR BEKLENİYOR

H&M, beklenenden daha hızlı toparlandığı için maliyet kesintilerinin de yardımıyla karın yaklaşık 2 milyar krona ulaşacağını belirtmişti. Mart-mayıs çeyreğinde, salgın H&M'in satışlarını yarı yarıya düşürmüştü ve bu durum şirketi on yıllardır ilk kez büyük bir zarara itmişti.

Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
Haber Yorumları (5)
BEN: Hm unlu bır maza urunlerı oyle pahalı kı ama cok da guzel cıkmıyor bazı urunlerı sorgusuz zualsız gerı alıyor malının arkasında fırma
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GALERİCİ ŞENOL: Eğer bana imkan verilirse keçiören, mamak ve sincan şubelerini devralmak isterim
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SERPİL: öyle bir mağaza mı var ki. . . .
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