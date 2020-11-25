GittiGidiyor'da "Süper Cuma" kampanyası yarın başlıyor
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GittiGidiyor'da "Süper Cuma" kampanyası yarın başlıyor

25.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:50
GittiGidiyor'da

GittiGidiyor'un geleneksel Süper Cuma kampanyası, yarın saat 12.00'de başlıyor.

GittiGidiyor'un geleneksel Süper Cuma kampanyası, yarın saat 12.00'de başlıyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, 50 kategoride 22 milyon ürüne ev sahipliği yapan e-ticaret platformunun "Süper Cuma" kampanyasında avantajlı fiyatlar tüketici ile buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, geleneksel hale getirdikleri Süper Cuma avantajlarını bu sene de kullanıcılarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Heyecanla beklenen Süper Cuma kampanyamızı, Black Friday'in çıkış noktasına sadık kalarak sadece 36 saatliğine gerçekleştiriyoruz. Pandemiyle birlikte değişen tüketici alışkanlıklarıyla beraber, ihtiyaçların bu dönemde ağırlıklı olarak e-ticaret kanalıyla karşılanacağını öngörüyoruz. Bu özel kampanya döneminde, GittiGidiyor üzerinden yapılacak alışverişlerde geçtiğimiz senenin kampanyasına kıyasla 2 kat artış olmasını bekliyoruz."???????

Fiyat avantajlarının sunulduğu Süper Cuma kampanyası, yarın saat 12.00'de başlayıp, 27 Kasım Cuma günü saat 23.59'a kadar sürecek.

Kampanya kapsamında tüketiciye, cep telefonu kategorisinden bilgisayar ve tablete, ev dekorasyondan giyim ve aksesuara, evcil hayvan ürünlerinden süpermarkete kadar onlarca farklı kategoride milyonlarca ürün, sepette sağlanan büyük fiyat avantajlarıyla sunulacak.

Ayrıca, GittiGidiyor mobil uygulamasına özel sürpriz fırsatlar da kullanıcıları bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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