GittiGidiyor'da canlı alışveriş dönemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

GittiGidiyor'da canlı alışveriş dönemi

08.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:26
GittiGidiyor'da canlı alışveriş dönemi

GittiGidiyor'da, alışveriş deneyimine yepyeni bir soluk katacak "Canlı Alışveriş" dönemi başlıyor.

GittiGidiyor'da, alışveriş deneyimine yepyeni bir soluk katacak "Canlı Alışveriş" dönemi başlıyor.

GittiGidiyor açıklamasına göre, 9 Aralık tarihinde saat 20: 00'de gerçekleşecek Canlı Alışveriş'in ilk yayını sevilen oyuncu ve influencer Müge Boz sunuculuğunda olacak.

Boz, Anne-Bebek kategorisindeki ürünler özelinde deneyimlerini paylaşırken, kullanıcılar da kategoriye özel indirimlerle buluşacak.

GittiGidiyor web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yayınlanacak Canlı Alışveriş'te kullanıcılar hem yeni ürünler keşfedebilecek hem de ünlü fenomenlerin alışveriş öneri ve deneyimlerini dinleme fırsatı yakalayacak.

Her yayında farklı kategorilerdeki ürünlerin, sürpriz ünlüler tarafından tanıtılacağı Canlı Alışveriş'te teknolojiden, anne-bebek ürünlerine, kozmetikten dekorasyon ve süpermarkete kadar farklı kategorilerde özel indirimler GittiGidiyor kullanıcılarına sunulacak. 50 kategoride 22 milyon ürüne ev sahipliği yapan e-ticaret platformu GittiGidiyor'un Canlı Alışveriş yayınları, ünlü isimlerin konukluğu ve birbirinden avantajlı kampanyalarıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

İlgili Haberler

Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı
Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı
Emlak sektöründe 'mesafeli danışmanlık' dönemi
Emlak sektöründe 'mesafeli danışmanlık' dönemi
Erciş'te jeotermal su kaynaklarıyla seracılık dönemi
Erciş'te jeotermal su kaynaklarıyla seracılık dönemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Ivana Sert İrem Derici Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Fatih Terim Samet Aybaba Mbaye Diagne İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GittiGidiyor'da canlı alışveriş dönemi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 13:37:21. #1.14#
title