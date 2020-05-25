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Girme Barajı milli ekonomiye 33 milyonluk ek değer katacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Muğla'nın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Girme Barajı milli ekonomiye 33 milyonluk ek değer katacak
25.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:13

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Muğla'nın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Muğla ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Bu kapsamda ülkemizin bereketli topraklarından Muğla'nın Yatağan ilçesinde Girme Barajı inşaatında çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıklayan DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, çalışmaları devam eden Yatağan Girme Barajının tamamlanmasıyla 21 bin 510 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak

Yıldız, temelden 71.50 metre yüksekliği sahip Yatağan Girme Barajının 12.75 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizerek, barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verimin artacağını, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacağını belirtti. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 32 milyon 265 bin TL gelir artışı sağlanması ve 717 kişiye daha istihdam alanı sağlanması hedeflendiğini belirtti.

Proje maliyeti 172 milyon 810 bin TL

İş kapsamında ulaşım yolları, dolusavak, derivasyon tüneli ve batardolu imalatları tamamlandı. Çalışmalar Rezarvuar alanında Membran kaplama, Önyüz Tünelinde Gövde Dolgu İmalat çalışmaları ile devam diyor. DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Girme Barajının şu anda fiziki gerçekleşmenin yüzde 57 olduğunu açıklarken, tamamlanan projenin toplam maliyetinin ise 172 milyon 810 bin TL olduğunu söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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