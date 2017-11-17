Girişimcilik Zirvesi Adana'da

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) 5 Aralık'ta Adana'da zirve düzenliyor. GED Başkanı Esra Özden, başarılı girişimcilerin sunum yapacağı zirvenin ana temasının 'yenilikçi girişimcilik' olacağını söyledi.



Girişimci adaylarını mentör, melek yatırımcı ve ilgili kurumlarla bir araya getirerek yenilikçi girişimler ortaya çıkarmayı hedefleyen GED, Türkiye'nin içeriği en zengin girişimcilik zirvelerinden birini düzenliyor. Adana Sanayi Odası'nda 5 Aralık'ta gerçekleştirilecek zirvede, başarılı girişimciler sunum yapacak. GED Başkanı Esra Özden, zirvede ana temanın 'yenilikçi girişimcilik' olacağını söyledi.



Esra Özden, henüz iki yılını doldurmayan derneğin girişimcilik alanında farkındalık oluşturan en etkin kurumlardan biri olduğunu belirtti. Özellikle inovatif iş fikirleri olan gençlerin girişim süreçlerine katkı sağladıklarını vurgulayan Özden, "Bilgilendirme, eğitim gibi faaliyetlerimize kuluçka merkezi kurarak devam etmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede üniversitelerimiz dahil birçok kurumla işbirliği yapıyoruz. Kuluçka merkezini faaliyete geçirdiğimizde özellikle üniversiteli girişimci adaylarına destek önemli destek sağlamış olacağız" dedi. - ADANA