100 milyon liralık fon girişimcileri bekliyor

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, girişimcileri sivil teknolojiler tabanlı tüm girişimlere finansman desteği sağlamayı hedefleyen bu fondan yararlanmaya davet etti.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, girişimcileri sivil teknolojiler tabanlı tüm girişimlere finansman desteği sağlamayı hedefleyen bu fondan yararlanmaya davet etti.

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi tarafından kurulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, gelecekburada.com.tr adresi üzerinden başvuru almaya başladı. 2020 Aralık ayında fonun SPK onayını alarak resmi olarak kurulduğunu duyuran ve talepleri toplayan Bilişim Vadisi, fikir aşamasını geçmiş, pazarda kendine yer bulmuş girişimcilere yönelik olarak kurgulanan fona, başvuruları almaya başladı. Girişimciler, gelecekburada.com.tr adresi üzerinden başvurabilecek.

Girişimcilik ekosisteminin oluşabilmesi için entelektüel sermaye, fiziksel sermaye ve finansal sermayeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, "Biz de bu finansal sermaye desteği ihtiyacından hareketle Bilişim Vadisi olarak Vakıf Katılım, Albaraka Katılım ve Albaraka Portfoy Yönetim ile birlikte Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduk. Oluşturduğumuz internet sitesi üzerinden de başvuruları almaya başladık. Bu maksatla girişimcilerimizi kurmuş olduğumuz Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na www.gelecekburada.com.tr adresinden başvuru yapmaya davet ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Fonun sivil teknolojilere odaklanacağının altını çizen Genel Müdür İbrahimcioğlu, "Fon, bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık ve enerji alanında büyümeye hazır hale gelen şirketlere yatırım yapacak. Fikir aşamasını geçmiş, prototipi hazır, kurumsal kimliğini kazanmış ve globalleşme hedefi olan ölçeklenebilir girişimcileri tercih edecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek için etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesini hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesi'nin vizyoner projelerinden biri olan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, geçen eylül ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı Kocaeli Gebze'de düzenlenen bir törenle hayata geçirilmişti.

Ürününü veya projesini olgunlaştıran, hayata geçiren ve yatırıma ihtiyaç duyan tüm girişimciler, gelecekburada.com.tr adresinden başvurularını yapabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı