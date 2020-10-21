Giresunspor, yenik duruma düştüğü maçta Adanaspor'u 4-3 mağlup etti
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Giresunspor, yenik duruma düştüğü maçta Adanaspor'u 4-3 mağlup etti

21.10.2020 15:38 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:54

TFF 1. Lig'in 6. haftası, 7 gollü müthiş bir maça sahne oldu. Adanaspor'u sahasında ağırlayan Giresunspor, 2-0 öne geçtiği maçın 82. dakikasına 3-2 mağlup girdi ancak müthiş bir geri dönüş gerçekleştirerek sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1. Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Giresunspor, Adanaspor'u ağırladı.

Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 2. ve 88. dakikalarda Ibrahima Balde, 26. dakikada Mamadou Diarra ve 85. dakikada Erol Akdağ kaydetti. Adanaspor'un gollerini ise 64. dakikada Celil Yüksel ile 76. ve 82. (p) dakikalarda Ognjen Ozegovic attı.

ADANASPOR İLK KEZ MAĞLUP OLDU

Ligde son 4 maçta 3. galibiyetini alan Giresunspor, puanını 11'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Bu sezon ilk kez mağlup olan Adanaspor ise 9 puanla 7. sırada yer buldu.

Giresunspor, gelecek hafta Altay deplasmanına konuk olacak. Adanaspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.

Giresunspor, yenik duruma düştüğü maçta Adanaspor'u 4-3 mağlup etti

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