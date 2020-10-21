Giresunspor, yenik duruma düştüğü maçta Adanaspor'u 4-3 mağlup etti

TFF 1. Lig'in 6. haftası, 7 gollü müthiş bir maça sahne oldu. Adanaspor'u sahasında ağırlayan Giresunspor, 2-0 öne geçtiği maçın 82. dakikasına 3-2 mağlup girdi ancak müthiş bir geri dönüş gerçekleştirerek sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.