Giresunspor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek - Haberler
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Giresunspor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

AA, Gültekin Yetgin - Spor
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Giresunspor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Karadeniz temsilcisi 7 galibiyet, 5 beraberlik,12 yenilgi ve 26 puanla 16. sırada yer alıyor.

Yeşil-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında galip gelerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer, tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ ve kadro dışı bırakılan Sankhare, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fenerbahçe, Karadeniz, Spor, Haberler

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