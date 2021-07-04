Giresunspor, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor
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Giresunspor, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Giresunspor, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'un takım kaptanı Eren Tozlu ve kalecisi Onurcan Piri, takım olarak ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini belirtti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'un takım kaptanı Eren Tozlu ve kalecisi Onurcan Piri, takım olarak ligde kalıcı olmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeşil-beyazlı ekip, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Takım kaptanı Eren Tozlu, yeni sezon hazırlıklarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lige çıkmalarının bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Uzun yıllar sonra bu başarıyı yakaladıkları için sevinçli olduklarını aktaran Tozlu, "Artık bu bizim için geride kaldı. Şimdi yeni sezon başladı. Buradaki çalışmalarımız da çok güzel gidiyor. Artık geçmişi bırakıp önümüze bakmamız lazım. Maçlara kadar burada hazırlanacağız ve inşallah sezona iyi bir giriş yaparız." dedi.

"Süper Lig'de oynamak ayrı bir gurur olacak"

Yeniden Süper Lig'de top koşturacağı için mutlu olduğunu ifade eden Tozlu, şunları dile getirdi:

"Ben Malatya'dan ayrılırken Malatyaspor Süper Lig'deydi. Tekrar doğduğum ve büyüdüğüm şehre kaptan olarak döndüm. Burada şampiyonluk yaşamak nasip oldu. Bunda da az çok katkım varsa ne mutlu bana. Tekrar bu formayla Süper Lige geri döndüm. Açıkçası bu formanın 44 yıllık bir özlemi vardı. Yıllar sonra da bu formayla Süper Lig'de oynamak, Giresunlu olarak benim için ayrı bir gurur olacak. İnşallah lige iyi bir başlangıç yaparız. Öncelikli hedefim geçen sene olduğu gibi bu sene de düzenli forma giymek, takımıma katkı sağlamak. Takım olarak da öncelikli hedefimiz küme düşme potasının üstünde sıkıntı yaşamadan ligi rahat bir konumda bitirmek. Bu ilk sezon için iyi bir hedef olabilir."

Geçen sezon öncesi de Erzurum'da kamp yaptıklarını anımsatan Tozlu, "Açıkçası burası bize uğurlu geldi. Geçen sene farklı bir kadro vardı, aramızdan ayrılan arkadaşlar oldu. Şimdi yeni arkadaşlarımız geliyor. Bu sezon da inşallah burada yaptığımız kamp bizim için iyi olur ve sezona yansır." diye konuştu.

Onurcan Piri: "Tempoyu da artırmamız lazım"

Kaleci Onurcan Piri ise Süper Lig'e çıktıkları için çıkmanın mutluluğunu yaşamaya devam ettiklerini belirtti.

Şeni sezon için hedeflerinin daha büyük olduğunu, bunun için çalışmalara başladıklarını anlatan Piri, şunları kaydetti:

"Yönetimimiz, hocamız ve takım arkadaşlarımızla birlikte her şey iyi gidiyor. Erzurum'u seviyoruz ve bize uğurlu geldi. Giresunspor'un bu ligde kalıcı olması gerekiyor. O yüzden önceliğimiz kalıcı olmak ama sahada da yine her zaman ki mücadelemiz devam edecek. Antrenmanda ilk günler daha hafif geçiyor ama ilerleyen günlerde bu tempo artacak. Tempoyu da artırmamız lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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