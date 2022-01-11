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Giresunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Giresunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

GZT Giresunspor Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak pazar günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

GZT Giresunspor Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak pazar günü sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Giresunspor'da Afrika Uluslar Kupası maçları için ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hamidou Traore ve Souleymane Doukara, sakatlığı bulunan Emre Taşdemir ile ameliyat edilen Erol Can Akdağ yer almadı.

Yeşil beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Giresunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Giresunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Giresunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

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AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri

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