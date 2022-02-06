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Giresunspor'dan Erol Can ve Flavio açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Giresunspor'dan Erol Can ve Flavio açıklaması

Giresunspor'dan Erol Can Akdağ ve Flavio Medeiros'un sakatlıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Giresunspor'dan Erol Can Akdağ ve Flavio Medeiros'un sakatlıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yeşil-beyazlı kulüpten iki oyuncunun son durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Aralık ayında oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sağ diz çapraz bağ yaralanması yaşayan oyuncumuz Erol Can Akdağ'ın tedavisine başarılı bir şekilde devam edilmektedir. Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası oyuncumuz kulüp fizyoterapistleri eşliğinde fitness salonunda güçlendirme çalışmalarına başlamıştır.

Geçtiğimiz hafta oynanan İ.H. Konyaspor müsabakasında aldığı darbe sonrasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen oyuncumuz Flavio Medeiros'un yapılan ilk kontrollerinde ise ciddi bir sakatlık tespit edilmemiştir. Oyuncumuza tedbir amaçlı olarak salı günü MR görüntülemesi gerçekleştirilecek olup, detaylı bilgilendirme sağlık ekibimizden alınacak rapor doğrultusunda tekrar yapılacaktır." - GİRESUN

Giresunspor'dan Erol Can ve Flavio açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Spor

Giresunspor, Erol Can, Aralık, Akdağ, Spor, Haber

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