Giresunspor'da kaleci Tolgahan Acar ile yollar ayrıldı
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Giresunspor'da kaleci Tolgahan Acar ile yollar ayrıldı

Giresunspor'da kaleci Tolgahan Acar ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, kaleci Tolgahan Acar ile yolları ayırma kararı aldı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, kaleci Tolgahan Acar ile yolları ayırma kararı aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon başında Giresunspor'a katılan, kulübün 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesinde önemli emekleri bulunan Tolgahan Acar ile anlaşarak yolları ayırma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncuya kulüp bulması için izin verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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