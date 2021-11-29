Giresunspor'da hedef önce Ankara Demirspor sonra Karagümrük

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü hafta maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 4-0 yenerek önemli bir galibiyet alan GZT Giresunspor, hafta içinde oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı.

44 yıl sonra çıktığı ligde ilk haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından 7'nci haftayla birlikte çıkışa geçen, oynadığı son 8 maçta tek mağlubiyet alarak 15 puan toplayan GZT Giresunspor, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Ankara Demirspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmanın ardından ise yeşil beyazlılar, ligin 15'inci haftasında pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor Haberleri

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