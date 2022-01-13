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Giresunspor'da hedef Kasımpaşa'dan rövanşı almak

Giresunspor'da hedef Kasımpaşa'dan rövanşı almak
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Spor

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, "Kasımpaşa maçı bizim için çok önemli. Deplasmanda kazandığımız Galatasaray galibiyetinin daha bir anlam kazanması için bu maçı da engelsiz tamamlamalıyız" dedi.

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, "Kasımpaşa maçı bizim için çok önemli. Deplasmanda kazandığımız Galatasaray galibiyetinin daha bir anlam kazanması için bu maçı da engelsiz tamamlamalıyız" dedi.

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal yaptığı açıklamada, hafta sonu sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Önal, "İkinci yarının ilk maçında Galatasaray karşısında aldığımız galibiyet yeni yıla sevinçle girmemize ve yeni hikayeleri yazmak için bir adım oldu. Şimdi bu galibiyetleri çoğaltmak ve üst sıralara tırmanma zamanı" diye konuştu.Pazar günü Kasımpaşa'dan 2-0'ın rövanşını almak için sahaya çıkacaklarını da kaydeden Önal, "Kasımpaşa maçı bizim için çok önemli. Deplasmanda kazandığımız Galatasaray galibiyetinin daha bir anlam kazanması için bu maçı da engelsiz tamamlamalıyız. Bu karşılaşmaya da galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Morallerimiz yerinde. Teknik ekibe ve oyuncularımıza güveniyoruz. Sahadan 3 puanla ayrılacağımıza ve rakibimizden 2-0'ın rövanşını alacağımıza inanıyoruz. Taraftarlarımız bizleri desteklemeye devam etsinler. Onların tribünde bulunması oyunculara ayrı bir motivasyon veriyor. Yeşil beyazlı formaya gönül veren tüm taraftarlarımızı pazar günü Çotanak Spor Kompleksi'ne takımlarını desteklemeye bekliyoruz" ifadesinde bulundu.


Giresunspor'da hedef Kasımpaşa'dan rövanşı almak

Giresunspor'da hedef Kasımpaşa'dan rövanşı almak

Giresunspor'da hedef Kasımpaşa'dan rövanşı almak

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Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor Haberleri

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