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Giresunspor'da Hamidou Traore kırmızı kart gördü

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Giresunspor'da Hamidou Traore kırmızı kart gördü

Giresunspor'un futbolcusu Hamidou Traore, Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

MALATYA (İHA) - Giresunspor'un futbolcusu Hamidou Traore, Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Traore, 13. haftada Yeni Malatya mücadelesinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 12. haftasında 0-0 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor - Giresunspor karşılaşmasının 79. dakikasında Giresunspor'un futbolcusu Hamidou Traore, sarı kart gördü. Daha sonra maçın 88. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası hakem Ümit Öztürk, sarı kartını çıkardı ve Traore ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

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Giresunspor'da Hamidou Traore kırmızı kart gördü

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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