Giresunspor'da Hamidou Traore kırmızı kart gördü

MALATYA (İHA) - Giresunspor'un futbolcusu Hamidou Traore, Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Traore, 13. haftada Yeni Malatya mücadelesinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 12. haftasında 0-0 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor - Giresunspor karşılaşmasının 79. dakikasında Giresunspor'un futbolcusu Hamidou Traore, sarı kart gördü. Daha sonra maçın 88. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası hakem Ümit Öztürk, sarı kartını çıkardı ve Traore ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Traore, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Yeni Malatya maçında görev alamayacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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