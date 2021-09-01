Son dakika haberi! Giresunspor'dan transfer tahtası açıklaması
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Son dakika haberi! Giresunspor'dan transfer tahtası açıklaması

Son dakika haberi! Giresunspor'dan transfer tahtası açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre GZT Giresunspor'dan yapılan açıklamada transfer tahtasının açık kalması adına geçtiğimiz sezonlarda forma giyen futbolcu Aykut Demir'in geçmiş dönem alacaklarına ilişkin ödeme yapıldığı belirtildi.

GZT Giresunspor'dan yapılan açıklamada transfer tahtasının açık kalması adına geçtiğimiz sezonlarda forma giyen futbolcu Aykut Demir'in geçmiş dönem alacaklarına ilişkin ödeme yapıldığı belirtildi.

GZT Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, geçmiş dönemlerde forma giyen futbolcu Aykut Demir'e 1 milyon 187 bin 270 lira ödeme yapıldığını bildirdi. Önal yaptığı yazılı açıklamada, "2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında kulübümüzde forma giyen eski profesyonel futbolcumuz Aykut Demir geçmiş dönem alacaklarına ilişkin federasyona yapmış olduğu başvuru neticesinde kendisine bugün itibariyle 1 milyon 187 bin 270 TL ödeme yapılarak transfer tahtamızın açık kalması sağlanmıştır. Bir yandan takımımıza takviye yapmak için çalışmalarımıza devam ederken öte yandan geçmiş yönetimlerden kalan yüklü miktarda borçları ödemeye devam ediyoruz. Giresunspor'un daha iyi noktalara gelmesi için her zaman olduğu gibi yine mücadelemize devam edeceğiz. Konunun takdirini Giresun kamuoyuna bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı kulüp, Ağustos ayı içerisinde de transfere engel olan geçmiş dönemlere ait 22 milyon 215 bin 527 liralık ödemeyi alacaklıların hesabına yatırmıştı. - GİRESUN

Son dakika haberi! Giresunspor'dan transfer tahtası açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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