Giresunspor-Bursaspor: 2-1
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Giresunspor-Bursaspor: 2-1

08.02.2021 21:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:27
Giresunspor-Bursaspor: 2-1

STAT: Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Sadi, Sergen, Hüsamettin, Mehmet Erol Can Sergio, Caner Hüseyin (Dk. 83 Kerem Kalafat), Eren Tozlu (Dk. 89 Traore), Balde (Dk.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Mert Güzenge,  Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna 

GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah,  Sadi, Sergen, Hüsamettin, Mehmet Erol Can Sergio, Caner Hüseyin (Dk. 83 Kerem Kalafat), Eren Tozlu (Dk. 89 Traore), Balde (Dk. 69 Uzodimma)BURSASPOR: Ataberk, İsmail Koç, Taha, Burak, Aykut (Dk. 83 Şamilcan), Emirhan, Çağatay, Eren Güler (Dk. 46 Hasan Basri), İsmail Can (Dk. 6 Kerem Kök) (Dk. 56 Abdullah), Özer (Dk. 83 Kadir), Batuhan GOLLER: Dk. 13, Dk 14 Ibrahima Balde (Giresunspor)- Dk. 38 Emirhan (P) (Bursaspor)SARI KARTLAR: Hayrullah, Sergio (Giresunspor)- Kerem, Özer (BursasporTFF 1'inci Lig'de 20'nci haftanın kapanış maçında Giresunspor, Bursaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Yeşil beyazlılar oynadığı son 8 karşılaşmada gol yemezken bu serisi Bursaspor karşısında sona erdi.6'ncı dakikada Sergio, orta sahadan ceza sahasına kadar getirdiği topu Balde'ye verdi, Balde'nin şutu yan ağlarda kaldı.13'üncü dakikada Sergio, sağ kanattan getirdiği topu derinlemesine ceza sahasına gönderdi, arka direkte bulunan Balde, topu ağlarla buluşturdu: 1-014'üncü dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahasına kadar giren Caner Hüseyin pasında Balde'yi gördü. Topun gelişine vuran Balde kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-038'inci dakikada Bursaspor'un kazandığı penaltı vuruşunda topuna başına geçen Emirhan, kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi. Giresunspor son oynadığı 9'uncu maçında kalesinde gol gördü: 2-141'inci dakikada Giresunspor rakip sahaya Hayrullah ile girdi. Bu oyuncunun sert şutu yan ağlarda kaldı.45+2'nci dakikada Çağatay, ceza yayından yarım röveşatasında top üstten auta çıktı.

90+3'üncü dakikada Giresunspor'da Uzodimma'nın ceza sahası dışından gönderdiği pası alan Traore'nun vuruşu üstten auta gitti.


- Giresun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU

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