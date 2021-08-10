Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi
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Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi

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Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçında karşılaşma sonunda tribünlere imza vermeye gidip, taraftarlardan küfür ve hakaret işiten Altay Bayındır için Karadeniz ekibinden özür mesajı paylaşıldı. Giresun Başkanı Hakan Karaahmet, "Altay'a yapılanı kabul etmiyorum. Ondan özür diliyrum. Altay, umarım özrümü kabul eder" dedi.

Radyospor'a bağlanan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi. Maç sonu istenmeyen görüntülerin oluşmasından dolayı Karaahmet, çok üzgün olduğunu ve Altay'dan özür dilediğini ifade etti.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi

"BU TİP HAREKETLERE İZİN VERMESİNLER"

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Altay Bayındır'a yapılan davranışı kabul etmiyorum. Altay Bayındır'dan özür diliyorum. Altay, umarım bu özrümü kabul eder. Taraftarımız bu tip hareketlere izin vermesinler" açıklamasında bulundu.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi
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