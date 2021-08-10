Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi

Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçında karşılaşma sonunda tribünlere imza vermeye gidip, taraftarlardan küfür ve hakaret işiten Altay Bayındır için Karadeniz ekibinden özür mesajı paylaşıldı. Giresun Başkanı Hakan Karaahmet, "Altay'a yapılanı kabul etmiyorum. Ondan özür diliyrum. Altay, umarım özrümü kabul eder" dedi.