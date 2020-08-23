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Giresunspor 8 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Giresunspor, Hayrullah Bilazer, Serginho, Muhammet Himmet Ertürk, Hüsamettin Tut, Michal Nalepa, Tolgahan Acar, Sergen Piçiniol ve Eren Tozlu ile resmi sözleşme imzaladı.

Giresunspor 8 futbolcuyla sözleşme imzaladı
23.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:00

Giresunspor, Hayrullah Bilazer, Serginho, Muhammet Himmet Ertürk, Hüsamettin Tut, Michal Nalepa, Tolgahan Acar, Sergen Piçiniol ve Eren Tozlu ile resmi sözleşme imzaladı.

Giresunspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 8 futbolcuyu renklerine bağladı. Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'in katılımıyla yeni transferlerden Hayrullah Bilazer, Serginho, Muhammet Himmet Ertürk, Hüsamettin Tut, Michal Nalepa, Tolgahan Acar, Sergen Piçiniol ve Eren Tozlu için Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde bulunan Futbol Koordinasyon Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni transferlerimizin imza töreni için buradayız. Hayrullah Bilazer, Serginho, Muhammed Himmet Ertürk, Hüsamettin Tut, Michal Nalepa, Tolgahan Acar, Sergen Piçinciol ve Eren Tozlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşmeleri imzaladık. Öte yandan Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giyen Kerem Kalafat'ı da bir yıllığına kiralayarak renklerimize kattık . Transferlerimizin yeşil beyazlı camiaya hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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