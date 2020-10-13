Giresun TSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Güney Çevre Yolu, Giresun'un ticari geleceğine kazanımlar...
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Giresun TSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Güney Çevre Yolu, Giresun'un ticari geleceğine kazanımlar...

13.10.2020 09:50 | Son Güncelleme: 13.10.2020 09:55
Giresun TSO Başkanı Çakırmelikoğlu:

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Güney Çevre Yolu Projesinin Giresun'un ticari geleceğine önemli kazanımlar sağlayacağını bildirerek 2021 yılı yatırım programına alınması gerektiğini belirtti.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Güney Çevre Yolu Projesinin Giresun'un ticari geleceğine önemli kazanımlar sağlayacağını bildirerek 2021 yılı yatırım programına alınması gerektiğini belirtti.

Giresun'un Merkez ilçesinin dar bir alanda olması sebebiyle yaşam koşullarını sınırlayan coğrafi şartlarına çözüm üretebilecek olan Güney Çevre Yolu Projesi ile başta Merkez ilçe olmak üzere bağlantılı yerleşim yerlerinin planlı ticari alanlar kazanacağına dikkat çeken Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, "Giresun Merkez ilçeyi 5 kilometre derinlik ile geçmesi planlanan Güney Çevre Yolu'nun küçük sanayi siteleri, mobilya, beyaz eşya, kuru gıda ve inşaat malzemeleri sektörlerinde modern alanların oluşmasına katkı sağlayacağı bir gerçektir. Buna yönelik yerel idareler başta olmak üzere ilgili meslek odalarının projeleri mevcuttur" dedi.

"2021 yılı yatırım programına alınmalıdır"

Güney Çevre Yolu'nun orta vadede Giresun'un ticari ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacağını belirten Çakırmelikoğlu, "Öncelikle Giresun Güney Çevre Yolu'nun 2021 yılı yatırım programına alınması ve akabinde ticari sitelerin planlı bir şekilde hayata geçirilmesinin çalışmaları yapılmalıdır. Giresun'un öncelikleri, günün taleplerine cevap veremeyecek duruma gelen küçük sanayi siteleri başta olmak üzere kuru gıda toptancıları, inşaat malzemeleri toptancıları, mobilya sektörü ve beyaz eşya sektöründe faaliyet yürüten mevcut firmaların desteklenmemesi ticari ve istihdam kaybını da beraberinde getirdiği ve getireceği görülmektedir. Anlaşıldığı üzere çevre yolunun Giresun'a sadece ulaşım anlamında değil, ticari kazanımlarda da sağlayacağı katkıyı bu kısa özetle daha net kavramaktayız. Bu bakımdan ısrarla ifade ettiğimiz gibi, Giresun Güney Çevre Yolu salt bir ulaşım sorununa çözüm talebi değil, orta vadede Giresun ve çevresinin ticari ve sosyal kalkınmasına da fayda sağlayacak çok yönlü bir yatırım aracı olacağı bilinmelidir" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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