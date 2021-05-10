Giresun'daki şampiyonluk kutlamalarında kan aktı! Maganda kurşunu bir masuma isabet etti

Giresunspor'un şampiyon olmasıyla taraftarlar kısıtlamalara rağmen sokağa döküldü, kutlamalara silahıyla katılanlar da oldu. Havaya açılan ateş sonucu evinde uyuyan bir kadının bacağına mermi saplandı. Yaralanan Hanım Boz adlı kadının ailesi yetkililere hemen haber verdi, Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.