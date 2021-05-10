Giresun'daki şampiyonluk kutlamalarında kan aktı! Maganda kurşunu bir masuma isabet etti
Giresunspor'un şampiyon olmasıyla taraftarlar kısıtlamalara rağmen sokağa döküldü, kutlamalara silahıyla katılanlar da oldu. Havaya açılan ateş sonucu evinde uyuyan bir kadının bacağına mermi saplandı. Yaralanan Hanım Boz adlı kadının ailesi yetkililere hemen haber verdi, Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Giresunspor ligin son haftasında Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek bu akşam Süper Lig'e çıktı. Yeşil Beyazlı taraftarlar sevinçlerini evlerinde yaşarken, Giresun'un Eynesil ilçesi Ören Beldesi Belen Mahallesinde kutlamalar sırasında istenmeyen bir olay yaşandı.
CAMDAN GİRDİ
Giresunspor'un şampiyonluğu sonrası havaya rastgele atılan ateş sonucu yorgun mermi, evinde yatmakta olan Hanım Boz adlı kadının bacağına saplandı. Ailesi tarafından yetkililere hemen haber verilirken, yorgun merminin camdan girip Hanım Boz'un ayağına saplandığı belirlendi.
GÖZETİM ALTINDA
Sağlık ekiplerince önce Eynesil Devlet Hastanesine kaldırılan Hanım Boz, gerekli tetkikler için Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.