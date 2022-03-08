Giresun'da "Örnek Fındık Bahçesi" projesi devam ediyor

Giresun'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Giresun Ziraat Odası işbirliğinde fındıkta verim ve kaliteliyi artırmak için yürütülen örnek fındık bahçesi projesi devam ediyor.

Giresun Ziraat Odası tarım danışmanları ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü personelleri tarafından örnek fındık bahçelerinde çotanak fertil gübre uygulaması gerçekleştirildi. Proje kapsamında 8 örnek bahçe bulunduğunu bildiren Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, kompoze (karışık) gübrelemenin mutlaka Mart ayının 15'ine kadar uygulanması gerektiğini kaydetti. Karan, "Kompoze gübre kullanıldığında ayrıca azotlu gübrenin 1. uygulamasına ihtiyaç kalmamaktadır. Kullanılacak toplam azotlu gübrenin yarısı kadar miktar Mayıs ayının 20'siinden itibaren 2. uygulama olarak kullanılmalıdır. Uygulanacak tüm gübreler, fındık dal uçları altındaki 30-40 cm genişliğindeki banda serpilip 5-10 cm toprak derinliğine karıştırılmalıdır" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Karan, her tarımsal üründe olduğu gibi fındıkta zamanında ve toprak analize göre uygulanacak olan gübreleme ve ilaçlamanın kalite ve verimli ürün için önemli olduğunu sözlerine ekledi. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi