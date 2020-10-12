Giresun'da fındık fiyatı haftaya 26 liradan başladı
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Giresun'da fındık fiyatı haftaya 26 liradan başladı

12.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:57

Sezona 22 liradan başlayan fındığın fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor. Fiyatıyla üreticinin yüzünü güldüren fındığın fiyatı Giresun'da 26 liraya yükseldi.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, ağustos ayında sezona 22 liradan başlayan fındık fiyatının sonraki süreçteki yükseliş eğilimini sürdürdüğünü belirtti.

HAFTAYA 26 LİRADAN BAŞLADI

Bir kilogram fındık fiyatının yeni haftaya serbest piyasada 26 liradan başladığını kaydeden Şahin, ileriki dönemde pazarda oluşacak rakamla ilgili şimdiden bir değerlendirme yapmanın doğru olmadığını ifade etti.

"ÜRETİCİ BU YIL FINDIĞINA SAHİP ÇIKIYOR"

Bu yıl çiftçinin ürününe sahip çıktığına işaret eden Şahin, "Üreticimiz bu yıl fındığına sahip çıkmış durumda. Pazara ihtiyacı kadar ürün indiriyor. Yine emanete olan ilgi de azalmış durumda. Önceki yıllara oranla emanete bırakılan ürün miktarına ciddi düşüş söz konusu. Bu durum da pazardaki fiyata olumlu yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Giresun'da fındık fiyatı haftaya 26 liradan başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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